Подарок для Бузовой? Губерниев обнажился на альпийском склоне, сверкнув неспортивным животом

Комментатор поднялся на вершину и позировал на лыжах.

В Италии продолжается Кубок мира по биатлону с участием российских лыжников. Комментировать старты в Центральную Европу отправился журналист Дмитрий Губерниев. Но наблюдать за спортсменами журналисту из рубки наскучило, и он решил привлечь внимание к собственной персоне, выйдя на альпийский склон.

Причем получить свою минуту славы Губерниев решил методом своей любимицы Ольги Бузовой. Мужчина обнажился, предъявив голый торс с неспортивным животиком между лямками подтяжек. Возможно, это такой подарок певице от телеведущего ко дню ее рождения — 20 января она отмечает 36-летие.

В комплекте с костюмом Аполлона на горном склоне Губерниев позировал в лыжах и шлеме. «Во всем нужны — сноровка, закалка, тренировка! В эфире рубрика — Стройный горный кипарис!», — подписал фото Губерниев.

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