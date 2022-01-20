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«С днем рождения, принцесса любви»: Богославский нежно поздравил Бузову с 36-летием

Как отметил пиар-менеджер, у певицы и телеведущей самое большое сердце.

«С днем рождения, принцесса любви»: Богославский нежно поздравил Бузову с 36-летием
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Пиар-менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в Instagram тепло и нежно поздравил телеведущую с 36-м днем рождения.

Ольга Бузова и Антон Богославский
Ольга Бузова и Антон Богославский. Фото: instagram.com/anton_bo/

Как отметил Антон Богославский, у Ольги Бузовой самое большое сердце, в котором нет места ненависти, злобе и зависти. По словам Богославского, именно Бузова заботится о комфорте каждого, окутывает теплом и любовью всех окружающих ее людей.

«Твои люди самые красивые, потому что их сердца наполнены только любовью. Спасибо тебе за это наполнение, потому что именно этим ты меняешь мир. С днем рождения, принцесса любви».

Антон Богославский

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых известных личностей из мира шоу-бизнеса в стране. У нее огромная армия поклонников.

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