«С днем рождения, принцесса любви»: Богославский нежно поздравил Бузову с 36-летием

Как отметил пиар-менеджер, у певицы и телеведущей самое большое сердце.

Пиар-менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в Instagram тепло и нежно поздравил телеведущую с 36-м днем рождения.

Как отметил Антон Богославский, у Ольги Бузовой самое большое сердце, в котором нет места ненависти, злобе и зависти. По словам Богославского, именно Бузова заботится о комфорте каждого, окутывает теплом и любовью всех окружающих ее людей.

«Твои люди самые красивые, потому что их сердца наполнены только любовью. Спасибо тебе за это наполнение, потому что именно этим ты меняешь мир. С днем рождения, принцесса любви». Антон Богославский

больше по теме Места не нашлось: Ольга Бузова не позвала сестру в Сочи на празднование дня рождения Поющая ведущая празднует день рождения на курорте.

Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых известных личностей из мира шоу-бизнеса в стране. У нее огромная армия поклонников.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.