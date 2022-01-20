«С днем рождения, принцесса любви»: Богославский нежно поздравил Бузову с 36-летием

Пиар-менеджер певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в Instagram тепло и нежно поздравил телеведущую с 36-м днем рождения.
Как отметил Антон Богославский, у Ольги Бузовой самое большое сердце, в котором нет места ненависти, злобе и зависти. По словам Богославского, именно Бузова заботится о комфорте каждого, окутывает теплом и любовью всех окружающих ее людей.
«Твои люди самые красивые, потому что их сердца наполнены только любовью. Спасибо тебе за это наполнение, потому что именно этим ты меняешь мир. С днем рождения, принцесса любви».
Напомним, что Ольга Бузова – одна из самых известных личностей из мира шоу-бизнеса в стране. У нее огромная армия поклонников.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.