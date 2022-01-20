Мамино счастье: Топурия запечатлела, как трогательно муж с годовалым сыном любуются закатом

35-летня певица Кети Топурия с мужем Львом Деньговым, двумя своими детьми, а также наследниками возлюбленного от первого брака отдыхает в Дубае. Здесь звезда планирует отпраздновать первый в жизни сынишки Адама день рождения.

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Маленького кроху мама весь этот год прячет от посторонних. А вот в преддверии именин решила показать сынишку своим подписчикам, правда, пока скрывая личико. Но и со спины уже заметно, как сильно вырос мальчик, у него светлые длинные волосики, и они вьются на затылке и висках.

А на закате звездная мамочка запечатлела, как муж Лев Деньгов трогательно прижимается к щеке малыша, и они вместе любуются озаренным последними лучами солнца горизонтом.

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