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Мамино счастье: Топурия запечатлела, как трогательно муж с годовалым сыном любуются закатом

Семейство в полном составе отдыхает в Дубае.

Мамино счастье: Топурия запечатлела, как трогательно муж с годовалым сыном любуются закатом
Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: instagram.com/keti_one_official/

35-летня певица Кети Топурия с мужем Львом Деньговым, двумя своими детьми, а также наследниками возлюбленного от первого брака отдыхает в Дубае. Здесь звезда планирует отпраздновать первый в жизни сынишки Адама день рождения.

Маленького кроху мама весь этот год прячет от посторонних. А вот в преддверии именин решила показать сынишку своим подписчикам, правда, пока скрывая личико. Но и со спины уже заметно, как сильно вырос мальчик, у него светлые длинные волосики, и они вьются на затылке и висках.

Лев Деньгов с сыном. Фото: instagram.com/keti_one_official/

А на закате звездная мамочка запечатлела, как муж Лев Деньгов трогательно прижимается к щеке малыша, и они вместе любуются озаренным последними лучами солнца горизонтом.

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