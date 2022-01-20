Дочь Тутберидзе с возлюбленным учатся на первом курсе Астраханского технического университета

В феврале студенты отправятся на Олимпиаду в китайский Пекин.

Дочь тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис и ее возлюбленный и партнер по танцам на льду Глеб Смолкин, как выяснилось, учатся на первом курсе Астраханского государственного технического университета.

При этом нет никаких данных, как и когда они поступили в высшее учебное заведение.

Заметим, что фигуристы в феврале отправятся на Олимпиаду в столицу Китая — Пекин. Это право они завоевали по итогам чемпионата страны.

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Напомним, что недавно в столице Эстонии Таллине завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли на турнире скромное седьмое место, сообщает astrakhan-24.ru.

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