Седокова нечаянно вывалила свою аппетитную грудь из секси-маечки

Анна Седокова с семьей отдыхает в Майами. В своем инстаграме певица делится моментами своей жизни, продолжая убеждать своих фанаток в том, какая роскошная у нее жизнь.

Совсем недавно артистка запустила собственный проект, в рамках которого планирует обучать девушек зарабатывать самостоятельно и не зависеть от мужчин.

На этот раз в своем микроблоге Седокова поделилась кадрами, на которых позировала в секси-маечке и красных шортах. Фасон наряда с глубоким декольте подчеркнул роскошные формы артистки.

Напомним, помимо певческой карьеры, Седокова работает над линейкой собственной одежды. Проект она запустила, когда жила в Лос-Анджелесе в 2014-м. Линейка пользуется спросом у фанатов артистки так, что недавно она открыла новый магазин в одном из ТРЦ Москвы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.