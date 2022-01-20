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И это не Тимати: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова созналась, кого хочет видеть новым героем шоу

Хотя рэпер Тимати подогревал слухи о своем повторном участии в проекте.

И это не Тимати: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова созналась, кого хочет видеть новым героем шоу
Екатерина Сафарова и Тимати. Фото: instagram.com/kat_safarova/

Все ближе премьера нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, и в Сети не перестают гадать, кто же станет завидным женихом страны на проекте. Сухи о том, что героев будет два, уже подтвердились. А вот относительно имен ходят разные мнения.

Звезда предыдущего сезона, победительница «Холостяка» с Тимати Екатерина Сафарова высказала свое мнение относительно предстоящего сезона. Она призналась, что еще раз пройти проект не готова. А вот своего фаворита, которого не против увидеть холостяком, назвала.

«Я бы не пошла второй раз на «Холостяка». Эта страничка жизни уже перелистана. Но из всех предлагаемых кандидатов Jony мне кажется самым интересным», — высказалась модель.

Певец Jony. Фото: Global Look Press

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