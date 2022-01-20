У Нагиева в глаз задергается: Рудова подчеркнула грудь миниатюрным топом в горошек

Звезда экрана Наталья Рудова продолжает свою марафонскую дистанцию по похудению и обзавелась дома беговой дорожкой. Она старается вставать на нее ежедневно, мотивируя подписчиков и саму себя кадрами на тренажере.

больше по теме Элегантно до неприличия: Яна Рудковская появилась на вечеринке в роскошном бархатном костюме с шелковой вышивкой Светская львица тщательно подходит к выбору нарядов.

А вот новое селфи с пикантного ракурса Рудовой явно замотивирует Дмитрия Нагиева, щедрого на комплименты груди актрисе. Она подчеркнула бюст миниатюрным топом в горошек, обнажила точеную талию и сфотографировалась для микроблога. От такого кадра едва ли не задергается глаз от ряби не только у Нагиева.

Напомним, Наталья Рудова снялась в комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым. Он стал ее экранным мужем, и в фильме есть даже пикантные сцены, где красотка раздевается до красного белья.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!