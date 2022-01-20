Вдова Михаила Зеленского не смогла проронить ни слова на прощании с покойным мужем

Вдова телеведущего Михаила Зеленского 39-летняя Мила Рубинчик не смогла проронить ни слова на прощании со своим покойным мужем.

Было заметно, что ей очень тяжело. Отметим, что на прощании появилась предыдущая жена звезды телевидения – фигуристка Елена Грушина. Две дочки от брака с ней стояли около бабушки.

Особенно тяжело пришлось на прощании матери и отцу Михаила Зеленского. Родительнице и вовсе в какой-то момент понадобилась помощь, сообщает МК.ru.

Напомним, что Михаил Зеленский умер от инфаркта во время отдыха с Милой Рубинчик в Доминикане. Ему стало плохо в отеле после чашки выпитого кофе. Похоронили телеведущего на Троекуровском кладбище.

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