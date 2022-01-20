Элегантно до неприличия: Яна Рудковская появилась на вечеринке в роскошном бархатном костюме с шелковой вышивкой

Жена Евгения Плющенко, бизнес-леди Яна Рудковская улетела в Санкт-Петербург. Здесь светская львица в первый же вечер отправилась на мероприятие своих друзей, где с удовольствием веселилась и танцевала.

Для тусовки Рудковская выбрала элегантный бархатный наряд, состоящий из жакета и мини-юбки. Вышивка на рукавах и на бортах пиджака поблескивала в свете софитов шелковым блеском, а кружева по краю юбки привлекали внимание к стройным открытым коленям модницы.

Рудковская, к слову, всегда тщательнейшим образом подбирает наряды для выхода в свет. Она всегда выглядит с иголочки и по последним трендам, за что историк моды Александр Васильев наделил ее званием иконы моды.

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