Портрет матери: сын Яны Поплавской объяснил, почему набил на спине необычную татуировку

Старший сын популярной актрисы Яны Поплавской 36-летний Клим объяснил, почему на его спине несколько лет назад появилась татуировка матери.

Как отметил Клим, у него вообще-то на теле много наколок. Все они несут определенный смысл. Татуировку мамы актер сделал в честь дня рождения родительницы.

«Может быть, мне хотелось таким образом отразить ощущение, что мама где-то за спиной эфемерно меня прикрывает. Желание сделать татуировку совпало с ее днем рождения. И ей это было приятно». Клим Поплавский

Напомним, что Клим Поплавский в свое время развелся с женой Евгенией. Его мама считала, что он совершил большую ошибку. В итоге Клим через какое-то время снова сошелся с женой. Они даже во второй раз сыграли свадьбу, сообщает antenna-telesem.ru.

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