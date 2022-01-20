«Автопортрет»: Тарзан в стрингах позировал рядом с изображением шимпанзе

Недавно муж Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, увлекся написанием картин. Свои работы танцор часто показывает в инстаграме, а портреты Наташи Королевой даже хотел продать. Причем, просил за них ни много ни мало, а пять миллионов рублей.

На этот раз Сергей решил отойти от изображений любимой жены и окунуться в животный мир. Он нарисовал шимпанзе и пошутил по этому поводу.

«Кто там про автопортрет спрашивал?» — написал Тарзан. Глушко запечатлелся рядом со своей работой, позируя в одних стрингах.

Напомним, новогодние каникулы Тарзан провел в компании Наташи Королевой в Майами. Там живет мама артистки Людмила Порывай. Помимо отдыха на берегу Атлантического океана, пара успел повеселиться в американских ночных клубах.

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