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У Крида слюнки потекут: Валя Карнавал с открытым бюстом разместилась на богатом столе в позе собачки

Блогер и певица устроила провокационную съемку.

У Крида слюнки потекут: Валя Карнавал с открытым бюстом разместилась на богатом столе в позе собачки
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Звезда TikTok Валя Карнавал, в миру – Валентина Карнаухова, показала закулисье новых съемок, в которых приняла участие. Судя по всему, это фотосессия, для которой красотка с пышными формами примерила довольно откровенный образ.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Карнавал разместилась на богато уставленном яствами столе, приняв вызывающую позу собачки. Из кричащего декольте грудь у нее так и норовила выпасть прямо на стол. «Будет вкусно», — пообещала красотка, явно дразня публику.

Что бы сказал ее бывший, рэпер Егор Крид, увидев сей кадр? Явно бы аппетит у него разыгрался, ведь на столе довольно много деликатесов.

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