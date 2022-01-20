У Крида слюнки потекут: Валя Карнавал с открытым бюстом разместилась на богатом столе в позе собачки

Звезда TikTok Валя Карнавал, в миру – Валентина Карнаухова, показала закулисье новых съемок, в которых приняла участие. Судя по всему, это фотосессия, для которой красотка с пышными формами примерила довольно откровенный образ.

Карнавал разместилась на богато уставленном яствами столе, приняв вызывающую позу собачки. Из кричащего декольте грудь у нее так и норовила выпасть прямо на стол. «Будет вкусно», — пообещала красотка, явно дразня публику.

Что бы сказал ее бывший, рэпер Егор Крид, увидев сей кадр? Явно бы аппетит у него разыгрался, ведь на столе довольно много деликатесов.

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