«Настоящее чудо света»: Собчак прильнула к Богомолову в пончо на фоне многовековых ледников

Журналистка Ксения Собчак с мужем, режиссером Константином Богомоловым, отдохнули во Франции. Пара выбрала популярный горнолыжный курорт Куршевель и каждый день проводила на склонах Альп. Затем супруги переместились на ту сторону Атлантики и совершили морскую прогулку вдоль берегов Патагонии.

Как это было, Собчак рассказала у себя в микроблоге. Светская львица призналась, что впечатлена увиденным, и в ее личном рейтинге красивых мест сейчас все это отодвинуло Исландию и Норвегию.

«По-моему мы нашли место, где заканчиваются куршавельские трассы. Ну а если серьезно, тающий ледник в Патагонии — настоящее чудо света. Этим кускам, спускающимся с Анд, и создавшим огромное пресное озеро примерно 400 лет», — восторженно рассказала звезда.

На одном из фото счастливая Собчак прильнула к мужу Константину Богомолову в пончо, заключив в его крепкие объятия. Этим семейным фото она и начала свой рассказ о круизе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!