«В махинации с псевдопохищением нет никакого смысла»: юрист высказался о краже из дома Градского 100 млн рублей

История с ограблением вдовы Александра Градского Марины Коташенко обрастает все новыми подробностями. Как известно, 16 января из дома 41-летней вдовы в Подмосковье неизвестные вынесли 100 млн рублей. Якобы они устроили ДТП с авто Марины, которая направлялась по делам в столицу, а после приехали домой и под дулом пистолета вынесли наличные.

Некоторые считают, что это все похоже на инсценировку. Ведь в наше время мало кто хранит такие суммы наличными дома.

«Версия об инсценировке могла бы иметь место, если бы эти деньги, наличные, были официально задекларированы и фигурировали в наследственном деле. Если деньги были в квартире и даже если их кто-то видел из других наследников, но не были нигде описаны — в махинации с псевдопохищением нет никакого смысла. А родственники могут предполагать что угодно — были эти деньги или нет», — цитирует адвоката Александра Карабанова «Комсомольская правда». больше по теме «300 млн под подушкой»: близкий друг Градского рассказала о доходах и долгах музыканта Недавно в Подмосковье обокрали вдову артиста Марину Коташенко.

Добавим, по некоторым данным стоимость всех активов Александра Градского — домов, квартир, земельных участков, машин и лежащих на банковских счетах денег — чуть ли не под 1 млрд рублей. А список наследников на данный момент состоит из пяти человек. Помимо вдовы и двух их с Градским детей (3 года и 7 лет) в него входят и старшие дети от предыдущего брака мэтра — 40-летний Даниил и 35-летняя Мария.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.