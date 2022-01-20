Когда папа хоккеист: муж Кудрявцевой с ветерком прокатил трехлетнюю дочурку на коньках

Третьим мужем телеведущей Леры Кудрявцевой является профессиональный хоккеист Игорь Макаров. Пара вместе с 2013 года, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте. Сейчас они воспитывают трехлетнюю дочку Машу, с которой недавно вернулись из отпуска.

Судя по всему, возвращение из лета в зиму прошло успешно. Пара практически в тот же день отправилась кататься на коньках на местный каток.

Маленькая Маша Макарова уже уверенно стоит на ногах – еще бы, ведь папа-хоккеист научил. На семейных кадрах, которыми спортсмен поделился у себя в микроблоге, он с ветерком прокатил малышку на руках по льду, а затем поставил на коньки.

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