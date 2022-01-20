«Он давал мне пилюли»: Прохора Шаляпина подозревают в отравлении жены-миллионерши

Татьяна Дэвис умерла через два месяца после свадьбы от коронавируса.

Прошлым летом Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Но насладиться совместной жизнью паре не удалось. Спустя несколько дней после роскошной свадьбы в Лас-Вегасе, блондинку госпитализировали, а спустя два месяца она умерла от коронавируса.

Теперь же Прохора подозревают в том, что он отравил жену ради наследства.

Накануне стало известно, что Шаляпин обращался к знакомой-фармацевту со страшным вопросом. Он интересовался, как можно убить человека незаметно. По всей видимости, заветные лекарства найти удалось, так как помощница миллионерши сделала сенсационное признание.

«Я выполняла указания Прохора. Он давал мне пилюли. Я их измельчала и добавляла в еду Татьяны», — заявила в студии программы «На самом деле» помощница Татьяны Дэвис Джозефин Куэнджин.

Прохор же отметил, что впервые видит эту помощницу и покинул студию, отказавшись отвечать на вопрос о причастности к смерти жены.

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