Перед сном: Малахов показал, как его жена выглядит в домашней обстановке

Недавно Андрей Малахов отметил свое 50-летие. Праздник он провел на немецком курорте Баден-Баден в спа-отеле с семьей. Компанию ему составила жена Наталья Шкулева и четырехлетний сын Саша.

В своем инстаграме Андрей показал кадр, на котором запечатлел Наталью в домашней обстановке. Жена телеведущего предстала в красном свитшоте, белых брюках и с косметической маской на лице.

Напомним, недавно поклонники начали подозревать, что у Андрея Малахова не все в порядке со здоровьем. Он изрядно поправился, а также начал носить парик. Сам ведущий никаких комментариев по этому поводу не дает, а коллеги отмечают, что он работает просто на износ.

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