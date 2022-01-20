«Очень нравится, чтобы животик был»: Харламов поднял на смех Сябитову после ее эротического признания

Комик Гарик Харламов не упускает возможности повеселиться за просмотром шоу «Давай поженимся!». Его ранее упрекали в излишнем внимании Ларисе Гузеевой, а потому на сей раз досталось ее соведущей, телесвахе Розе Сябитовой.

Ведущая во время общения с женихом на программе призналась, что его объемистый живот, на самом деле, не проблема.

«Мне очень нравятся такие мужчины, вот чтобы вот прямо животик был, и туда головой прям раз! – так эротично!», — призналась Сябитова.

Признание Сябитовой зацепило Харламова, и он поднял на смех ее эротическое увлечение. Юморист вмонтировал в ролик кадр с Джимом Керри, и полученное видео запостил у себя в микроблоге.

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