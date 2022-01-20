Капельки побежали по прелестям: Каролина Севастьянова в крошечном бикини встала под струйки воды

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова все новогодние каникулы провела на острове миллионеров, как окрестил землю Сен-Бартелеми в Карибском море тревел-блогер Илья Варламов. Спортсменка брала с собой множество бикини, и теперь настало время их все показать.

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Севастьянова уже давно дома, в Монако, и начала разбирать скопившиеся в смартфоне кадры. На одном из них красотка в изумрудном мини-бикини с «дырявым» лифом-бандо позирует под струями воды.

Капельки побежали по телу, купальник сильнее прилип к прелестям гимнастки. Судя по всему, Севастьянова продолжит баловать своих подписчиков снимками с отпуска, потому что там времени на соцсети ей не хватало.

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