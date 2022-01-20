Поддержать любимого: Акиньшина появилась вместе с Козловским на премьере «Караморы»

В историческом сериале актер не только исполнил главную роль, но и выступил режиссером.

Звезда экрана Данила Козловский накануне в Москве представил свой новый режиссерский проект – сериал «Карамора». Начинающий кинодеятель лично презентовал многосерийную историю, в которой сыграл главную роль, а вместе с ним и команда картины.

Кроме того, на красной дорожке появилась и новая пассия Козловского, актриса Оксана Акиньшина. Пара скрывает свои отношения, поэтому фотографироваться вместе они не стали. Зато в объектив актрисы ее возлюбленный попал не раз. Девушка поделилась в своем микроблоге кадрами с премьеры.

Напомним, роман у Козловского и Акиньшиной завязался на съемках фильма «Чернобыль» в 2020 году. До этого момента актер был в отношениях с другой российской актрисой Ольгой Зуевой. Она сделала его отцом, подарив в 2020 году дочку Оду-Валентину.

Акиньшина – трижды мама, официально в браке она была дважды, кроме того, состояла в отношениях с Алексеем Чадовым, Сергеем Шнуровым, Алексеем Воробьевым.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!