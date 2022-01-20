Едва не вывалилось: Валя Карнавал в откровенном наряде показала содержимое декольте крупным планом

20-летняя звезда Интернета Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, все меньше времени проводит онлайн. Красавица давно стала строить карьеру в реальном мире, сначала став певицей, а теперь покоряет телеэфиры СТС в новом проекте.

Из-за этого ее подписчики стали все реже видеть творчество Карнавал в Сети. Но на сей раз красотка побаловала любимых, как она выражается, бандитов новым видео.

Девушка под нецензурную песню Моргенштерна покрасовалась перед камерой в откровенном наряде. Она красиво нагнулась, чтобы во всем блеске предъявить крупным планом свой пышный бюст, и произвела большое впечатление на фолловеров. В комментариях уже сотни людей выразили свое почтение звезде.

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