«Устала»: после прощального видео Туктамышева показала свою интенсивную тренировку

Чемпионка мира по фигурному катанию не снижает темпов и нагрузки.

25-летняя чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась кадрами из спортзала. После прощального видео, в котором красотка помахала рукой новогодним праздникам, такой контент – свидетельство серьезных намерений спортсменки.

Звезда льда продемонстрировала, какие интенсивные упражнения в спортзале выполняет. «Когда только начала, а уже устала», — подписала видео Туктамышева.

Напомним, Туктамышева на Чемпионате России в этом сезоне не смогла войти в состав призеров, оказавшись лишь на седьмом месте. Фигуристка надеялась попасть по итогам выступления в состав олимпийской сборной. Это была уже третья ее попытка оказаться на Играх.

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