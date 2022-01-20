Подняла ногу — и все видно: Сафарова из «Холостяка» в бикини поделила стрингами сочный тыл пополам

Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова, которой должно было достаться сердце Тимати, но не довелось, активно ведет свой микроблог. Девушка делится с подписчиками секретами похудения, и на этот раз подразнила аудиторию сразу несколько раз.

Во-первых, красотка решила после праздников показать на камеру, какими пропорциями обладает. Она взяла в руки сантиметр и начала измерять себя, не скрывая ничего. Параметры модели оказались близки к идеалу.

Во-вторых, на видео Сафарова предстала в синем мини-бикини, подчеркнувшем все ее прелести. Более того, измеряясь, Екатерина подняла ножку на стул и встала так, что ее сочный тыл стало видно невооруженным взглядом.

При этом стринги от купальника, поделившие пополам ее округлости, впились в недра так, что просто исчезли из кадра. А когда есть повод для гордости, разве стоит его скрывать?

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