«Приезжаю на репетицию спектакля, а у меня молоко»: Светлана Пермякова рассказала, что пережила из-за двух абортов

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова заговорила на сложную для себя тему.

Телеведущая и актриса Светлана Пермякова никогда не скрывала, что в свое время дважды прерывала беременность.

Свой первый аборт звезда сериала «Интерны» сделала в 21 год, а второй — уже через год. Оба раза ни Светлана Пермякова, ни молодые люди, от которых она беременела, не были готовы становиться родителями.

Годы спустя актриса призналась, что сейчас жалеет о своем легкомыслии.

«Я такая была дура! Посылает Господь… А ты не готов!» — поделилась Светлана Пермякова во время беседы на YouTube-канале Елены Ханги.

Светлана Пермякова до сих пор помнит все подробности тех страшных процедур, которым она себя подвергла, хотя прошло уже почти тридцать лет.

«Когда из наркоза выходила, помню, что рыдала и говорила: «Я хочу детей!» И у меня лактация началась… Приезжаю на репетицию спектакля, а у меня молоко. Что делать, не знаю… Сначала сцеживалась. Это дурдом! Я стала перетягиваться. Три-четыре дня ходила с перетяжками», — вспомнила Светлана Пермякова.

Впервые матерью актриса стала только в сорок лет. Ее дочери Варваре уже почти десять лет. А самой Светлане Пермяковой 17 февраля исполнится пятьдесят.

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