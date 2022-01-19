«Скоропостижно скончалась»: умерла звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Сибирякова

В ночь с 18 на 19 января умерла звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Сибирякова. Актрисе было всего 49 лет. Причины смерти пока не известны.

«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Еще со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня — искренняя, сердечная, красивая. Каждая ее роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Светлая память!» — сообщили представители Московского драматического театра имени Пушкина.

Актриса играла на сцене театра почти 30 лет. Дебютировала в роли Тани в спектакле «Черный монах». Зрителям она запомнилась по фильмам и телесериалам: «Любовь по заказу», «Петербургские тайны» и «Две судьбы».

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