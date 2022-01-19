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«Успела нарядиться»: Брежнева в шелковой юбке макси и босоножках покрасовалась на отдыхе

Певица похвасталась своим нарядом. Она лишь один раз успела нарядиться на Мальдивах.

«Успела нарядиться»: Брежнева в шелковой юбке макси и босоножках покрасовалась на отдыхе
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева является популярной певицей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Жена Константина Меладзе регулярно гастролирует и выпускает новые хиты. А вот выходные она предпочитает посвящать семье.

Артистка живет в Москве, но также ездит в Киев и Италию, где у нее тоже есть жилье. Однако этой зимой она устроила себе отпуск, отправившись на Мальдивы, где не отдыхала несколько лет.

Компанию ей составили сестры Виктория и Анастасия, а также старшая дочка Соня. Они много времени проводили на пляже, а вечерами наряжались, чтобы посетить ресторан или посмотреть кино на открытом воздухе.

Примечательно, что певица демонстрировала платья и модные брюки. Но потом она призналась, что нарядилась только один раз. Брежнева покрасовалась в черной майке и шелковой юбке макси жемчужного цвета. Босоножки и чокер с цветком дополнили ее образ.

«Я даже успела нарядиться один раз», — отметила она.

Певица решила выглядеть естественно. Она была без макияжа и с распущенными, слегла вьющимися локонами. Артистка устроила фотосессию на побережье.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/agavrilova777/

«Кайфовые фотографии», «Господи, какая красота», «Вот это элегантность», «У вас идеальный вкус», «Такие выдержанные наряды», «Вы словно там живете», «Как из кино», «Как можно не восхищаться», «Вера, ну само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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