«Успела нарядиться»: Брежнева в шелковой юбке макси и босоножках покрасовалась на отдыхе

Певица похвасталась своим нарядом. Она лишь один раз успела нарядиться на Мальдивах.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Жена Константина Меладзе регулярно гастролирует и выпускает новые хиты. А вот выходные она предпочитает посвящать семье.

Артистка живет в Москве, но также ездит в Киев и Италию, где у нее тоже есть жилье. Однако этой зимой она устроила себе отпуск, отправившись на Мальдивы, где не отдыхала несколько лет.

больше по теме Мальдивский вечер: Брежнева в струящихся брюках палаццо устроила променад у бассейна с видом на закат Певица проводит отпуск на райских островах.

Компанию ей составили сестры Виктория и Анастасия, а также старшая дочка Соня. Они много времени проводили на пляже, а вечерами наряжались, чтобы посетить ресторан или посмотреть кино на открытом воздухе.

Примечательно, что певица демонстрировала платья и модные брюки. Но потом она призналась, что нарядилась только один раз. Брежнева покрасовалась в черной майке и шелковой юбке макси жемчужного цвета. Босоножки и чокер с цветком дополнили ее образ.

«Я даже успела нарядиться один раз», — отметила она.

Певица решила выглядеть естественно. Она была без макияжа и с распущенными, слегла вьющимися локонами. Артистка устроила фотосессию на побережье.

«Кайфовые фотографии», «Господи, какая красота», «Вот это элегантность», «У вас идеальный вкус», «Такие выдержанные наряды», «Вы словно там живете», «Как из кино», «Как можно не восхищаться», «Вера, ну само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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