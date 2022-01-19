«Ни одного белого пятна»: жена Александра Цекало в бикини из треугольников обнажила «сочные» формы

Дарина Эрвин проводит отпуск в Мексике. Звезда сериала «Мажор» в пикантном виде предстала на пляже.

Александр Цекало в 2019 году развелся с третьей женой Викторией Галушка. Для многих поклонников было сюрпризом, когда он тайно женился снова. Его избранницей стала актриса и художница Дарина Эрвин.

Она родилась в Казахстане, но давно живет в США. Примечательно, что возлюбленная артистка рисует в эротическом стиле. Она зачастую демонстрирует свои рисунки в соцсети.

Зрители ее знают по сериалу «Мажор». Там Дарина сыграла спутницу Павла Прилучного. Поклонники отмечают, что она похожа на первую жену звезды Лолиту Милявскую.

Этот отпуск пара проводит в Мексике. Жена Цекало поделилась пикантными кадрами. На пляже она предстала в купальнике цвета сочной травы. Эрвин стояла в воде, обнажив внушительный бюст и плоский живот. Она продемонстрировала бронзовый загар.

«Если вы когда-нибудь захотите узнать, как мыслит художник, представьте себе браузер с 8647 открытыми вкладками», — написала жена Цекало.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Дарина. Многие отметили, что не видели настолько безупречной фигуры. 30-летняя избранница актера покорила Сети. «Такая солнечная, любящая малышка!», «Ух ты, загар какой», «Просто красотка», «Ну до чего хороша», «Ни одного белого пятна», «Загорела даже там», — прокомментировали пост подписчики.

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