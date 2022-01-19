«До сих пор я ни копейки не получила»: подруга Данко судится за алименты

Мария Силуянова судится за алименты с бывшим возлюбленным. Избранница Данко воспитывает сына Руслана от предыдущих отношений.

«Я по-прежнему считаю, что женщина должна работать сама. Рожать она должна столько детей, сколько способна потянуть самостоятельно. А бегать за мужчиной-осеменителем — последнее дело. Сына Руслана я рожала для себя. Никаких ставок на своего бывшего мужчину никогда не делала. Он человек безответственный, ненадежный. Я знала, что он, извините, нищеброд, поэтому никогда от него ничего не требовала», — рассказала Силуянова «Собеседнику».

Избранница Данко уже прославилась своей точкой зрения на подобные судебные разбирательства. Когда бывшая жена исполнителя через суд потребовала выплатить алименты на двух дочерей, Софью и Агату с ДЦП, Силуянова встала на защиту Данко и назвала матерей, которые не могут сами обеспечить своих детей, бесполезными.

Стало известно, что девушка и сама судится с отцом своего сына. Однако себя Мария не причисляет к тем, кого она так осуждала.

«Я и подумала: «Ничего себе, как у нас сейчас суды работают, как с алиментщиками борются! А что это я своему бывшему такой подарок судьбы делаю?!» Он и так, когда мы были в отношениях, жил в моей квартире, ездил на моей машине. Очень удобно мужик устроился в жизни. Вот и решила чисто ради интереса подать на алименты», — поделилась Мария.

Силуянова признается, что не получила до сих пор ни копейки. Если в случае с Данко деньги списали с его счетов, то счета бывшего возлюбленного Марии до сих пор в целости и сохранности.

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