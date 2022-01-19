Пудра с зеленью: Барановская в струящемся платье упала в объятия к Васильеву на «Модном приговоре»

Юлия Барановская и Александр Васильев обожают провоцировать публику на всякого роды домыслы вокруг своих персон.

Юлия Барановская и историк моды и писатель Александр Васильев являются соведущими утренней программы Первого канала «Модный приговор».

Александр Васильев — судья проекта, а у Юлии Барановской амплуа защитницы главных героинь.

В программе, которая вышла в эфир в эту среду, 19 января, Васильев и Барановская вовсю подшучивали друг над другом.

«Незамужняя Юлия Барановская», — давая слово коллеге, презентовал Барановскую Васильев.

Та моментально отреагировала, давая понять, что ей палец в рот лучше не класть.

«Так и вы не женаты, Александр», — поставила Васильева на место Барановская.

Стоит отметить, что одеты телеведущие были хоть и контрастно, но по цветовой гамме отлично сочетались. В официальном аккаунте «Модного приговора» в Instagram появился совместный снимок Васильева и Барановской.

В кадре Юлия Барановская в струящемся пудровом платье таяла в объятиях Александра Васильева, облаченного в ярко-зеленый пиджак.

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