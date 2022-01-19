«И 40 лет не дать!»: Лариса Гузеева на Крещение предстала в платочке и без макияжа

Лариса Гузеева после Нового года решила побаловать себя отпуском в кругу семьи. Вместе с дочкой Ольгой и мужем Игорем Бухаровым она отправилась на личном автомобиле в путешествие по Европе.

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Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» призналась, что давно мечтала об этом, но никак не решалась приступить к задуманному. И вот час настал. По словам Гузеевой, преодолевать большие расстояния на машине очень непросто, но это того стоит. Европа артистку впечатляет.

Тем не менее, в путешествии Лариса Гузеева не забыла и про наши традиционные православные праздники. На Крещение она запечатлелась без макияжа и в платке. И, выставив это фото в личный блог, поздравила своих поклонников.

Они с благодарностью восприняли слова своей любимицы, многие восхитились внешним видом ведущей.

«Так молодо выглядите без макияжа! И 40 лет не дать!», «Русская красавица», «Как вам хорошо без макияжа!» — написали люди в комментариях Instagram.

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