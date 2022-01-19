Французский красавец-актер Гаспар Ульель скоропостижно умер от полученных в горах травм

Звезда фильма «Сен-Лоран» катался на лыжах и неудачно упал.

Французский актер Гаспар Ульель умер на 38-м году жизни в больнице, сообщает LCI. У знаменитости остались жена, французская модель и певица Гаэлли Пьетри, а также шестилетний сын.

Звезда фильмов «Сен-Лоран», «Долгой помолвки» и «Ганнибал: Восхождение», а также рекламы парфюма Chanel катался на горных лыжах в Ла Розьер и неудачно упал, потеряв сознание.

После этого врач местного туристического комплекса попытался привести его в чувства и экстренно вызвал спасателей. Вертолетом его доставили в госпиталь Гренобля. Врачи сделали все возможное, но привести Ульеля в чувства так и не удалось.

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