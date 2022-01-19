«Дайте нам время»: экс-подруга Бородиной подтвердила, что не исключает романа с Омаровым

Не так давно Ксения Бородина плотно дружила с косметологом Виолеттой Паршиной. Подруги вместе проводили отпуск, посещали заведения, обсуждали проблемы.
Теперь же со стройной блондинкой все чаще появляется бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. Совместное веселье бизнесмен без стеснения публикует в stories своего Instagram. Соли этой ситуации добавляет тот факт, что ведущую подозревают в романе с Трофимом, бывшим супругом Паршиной.
Фолловеры экс-подруги Бородиной атаковали Паршину вопросами на эту тему, и она прервала молчание. Косметолог призналась, что не исключает возможного романа с «тренером кота Шантика», как окрестили Омарова люди.
«Может, у нас с Курбаном что-то и будет. Посмотрим… Дайте нам время. Или у кого-то бывает так, что люди за месяц замуж выходят?» — заявила Виолетта.
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