«Дайте нам время»: экс-подруга Бородиной подтвердила, что не исключает романа с Омаровым

Некогда Виолетта Паршина и Ксения Бородина были очень дружны.

Не так давно Ксения Бородина плотно дружила с косметологом Виолеттой Паршиной. Подруги вместе проводили отпуск, посещали заведения, обсуждали проблемы.

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Теперь же со стройной блондинкой все чаще появляется бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. Совместное веселье бизнесмен без стеснения публикует в stories своего Instagram. Соли этой ситуации добавляет тот факт, что ведущую подозревают в романе с Трофимом, бывшим супругом Паршиной.

Фолловеры экс-подруги Бородиной атаковали Паршину вопросами на эту тему, и она прервала молчание. Косметолог призналась, что не исключает возможного романа с «тренером кота Шантика», как окрестили Омарова люди.

«Может, у нас с Курбаном что-то и будет. Посмотрим… Дайте нам время. Или у кого-то бывает так, что люди за месяц замуж выходят?» — заявила Виолетта.

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