Песня I will always love you в исполнении Уитни Хьюстон стала бриллиантовой

Чтобы альбом или сингл в Америке стал платиновым, его должны купить миллион раз. Но есть такие композиции, чьи продажи переваливают за 10 миллионов. Тогда их называют бриллиантовыми.

В начале 2022 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) признала песню I will always love you в исполнении Уитни Хьюстон одной из таких. Ранее три альбома покойной певицы получили этот статус, но бриллиантовый сингл у нее появился впервые. Об этом сообщает издание Billboard.

Таким образом, Хьюстон стала третьей артисткой в истории, у которой есть и бриллиантовый альбом, и бриллиантовая песня. Две других – это Мэрайя Кэрри и Тейлор Свифт.

Кстати, в России, чтобы альбом стал платиновым, ему нужно гораздо меньше — всего 50 тысяч продаж. Бриллиантовый статус получает пластинка, перевалившая за 100 тысяч.

