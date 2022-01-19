«Алла сегодня — по магазинам»: Галкин подловил кокетничающую в бутике за чашкой кофе Пугачеву

Алла Пугачева заглянула в магазин своего приятеля, дизайнера Игоря Гуляева.

Известная певица Алла Пугачева периодически любит покидать свой замок в деревне Грязь, чтобы пройтись, например, по магазинам.

Пока дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза, в школе, у Примадонны есть свободное время, которое она посвящает себе.

На этот раз она отправилась в бутик своего давнего приятеля, дизайнера Игоря Гуляева.

Видео с участием Аллы Пугачевой в сторис микроблога опубликовал Максим Галкин. Вероятно, шоумен сопровождал супругу во время шопинга.

«Алла сегодня — по магазинам. В гостях у Игоря Гуляева», — подписал кадры Максим Галкин.

На видео запечатлено, как Алла Пугачева кокетничает, общаясь с Игорем Гуляевым. Дизайнер предложил своей гостье кофе, изящная чашечка из белого фарфора красуется на столе.

Вместе с Игорем Гуляевым Алла Пугачева обсудила недавнее селфи, которым на днях поделилась в сторис своего микроблога. Дизайнер сделал Примадонне комплименты, назвав ее красоткой.

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