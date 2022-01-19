Вся в черном и с букетом роз: телеведущая Мария Ситтель появилась на прощании с Михаилом Зеленским

Мария Ситтель в последнее время редко появляется на публике.

В эту среду, 19 января, в Москве прощались с телеведущим Михаилом Зеленским. Гражданская панихида проходила в траурном зале «Троекурово».

В числе тех, кто пришел проводить в последний путь Михаила Зеленского, была и его коллега, телеведущая Мария Ситтель.

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В последнее время она довольно редко появляется на публике, но ради скорбного события сделала исключение.

По словам корреспондента Teleprogramma.pro, присутствовавшего на церемонии, на прощание с Михаилом Зеленским Мария Ситтель пришла облаченная во все черное. Темная норковая шубка с рукавом три четверти, черный платок на голове.

В руках Мария Ситтель держала букет красных роз. Лицо телеведущая закрыла черной маской. В ее глазах блестели слезы.

Напомним, Михаил Зеленский умер 11 января, находясь на отдыхе в Доминикане. Причиной смерти 46-летнего телеведущего стал инфаркт.

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