«Да ну! Совсем другое лицо»: 72-летняя Пугачева показала свое неудачное селфи стилисту

Алла Пугачева является одной из самых успешных певиц в России. Она не скрывает, что уже ушла на пенсию и посвящает свободное время детям. Лиза и Гарри ходят во второй класс.
Примечательно, что именно Примадонна большую часть времени проводит с ними, а вот Максим Галкин ездит на съемки и гастроли. Но порой артистка отправляется гулять или встречается с друзьями.
19 января Алла Борисовна пришла в бутик Игоря Гуляева. Примечательно, что она покрасовалась в широкополой шляпке и стриженой шубке. Ее волосы были выпрямлены, а макияж подчеркнул естественную красоту.
Артистка решила показать стилисту селфи, которое опубликовала накануне. Некоторые подписчики его раскритиковали. У нее были всклоченные волосы и макияж в золотистых тонах.
«Да ну! Не такая ты! Покажи! Совсем другое лицо», — заявил Гуляев.
«Я повернулась, чтобы посмотреть, как у меня помада. Ну ничего, что поделать», — пояснила Пугачева.
«Красотка!» — одарил ее комплиментом стилист.
Оказалось, что селфи она сделала случайно. Игорь решил пошутить на эту тему, так как много лет дружит со звездой.
«Случайное фото, а сколько шума! Пугачева и телефон — несовместимые вещи», — заявил он.
А вот новый образ Аллы Борисовны восхитил поклонников. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за дама в шляпке», «Тут так молодо выглядит», «Вы всегда хороши», «Главное, что сама над собой может посмеяться», «Ну наша дама всех краше», — прокомментировали пост подписчики.
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