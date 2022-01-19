«Да ну! Совсем другое лицо»: 72-летняя Пугачева показала свое неудачное селфи стилисту

Примадонна призналась, что просто красилась, когда запечатлела себя на камеру.

Алла Пугачева является одной из самых успешных певиц в России. Она не скрывает, что уже ушла на пенсию и посвящает свободное время детям. Лиза и Гарри ходят во второй класс.

Примечательно, что именно Примадонна большую часть времени проводит с ними, а вот Максим Галкин ездит на съемки и гастроли. Но порой артистка отправляется гулять или встречается с друзьями.

19 января Алла Борисовна пришла в бутик Игоря Гуляева. Примечательно, что она покрасовалась в широкополой шляпке и стриженой шубке. Ее волосы были выпрямлены, а макияж подчеркнул естественную красоту.

Артистка решила показать стилисту селфи, которое опубликовала накануне. Некоторые подписчики его раскритиковали. У нее были всклоченные волосы и макияж в золотистых тонах.

«Да ну! Не такая ты! Покажи! Совсем другое лицо», — заявил Гуляев. «Я повернулась, чтобы посмотреть, как у меня помада. Ну ничего, что поделать», — пояснила Пугачева. «Красотка!» — одарил ее комплиментом стилист. Оказалось, что селфи она сделала случайно. Игорь решил пошутить на эту тему, так как много лет дружит со звездой. «Случайное фото, а сколько шума! Пугачева и телефон — несовместимые вещи», — заявил он.

А вот новый образ Аллы Борисовны восхитил поклонников. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за дама в шляпке», «Тут так молодо выглядит», «Вы всегда хороши», «Главное, что сама над собой может посмеяться», «Ну наша дама всех краше», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.