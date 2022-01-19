«Мама шарахнулась»: феноменально похудевший Александр Морозов стал неузнаваем

Юморист раньше весил больше 140 килограммов. Однако за последний год он сбросил около 70 килограммов и сделал операцию. Похорошевший артист появился на публике.

Александр Морозов является одним из самых известных юмористов. Его номера в шоу «Кривое зеркало» были всегда запоминающимися. Он обладает яркой внешностью, а за счет своей полноты Александр мог добавлять колорита сценическим персонажам.

Примечательно, что некоторое время назад он решил похудеть. Сбросить вес оказалось проблематично, так как весил он больше 140 килограммов.

Но накануне Морозов пришел на шоу «Пусть говорят». Он признался, что с помощью спорта, а также эндокринолога, который изменил его питание, похудел вдвое. Теперь его вес не превышает 80 килограммов.

Пластический хирург также помог ему преобразиться, чтобы фигура и кожа выглядели хорошо после таких изменений. По словам Александра, раньше он худел на 30 килограммов, а потом набирал еще больше, но специалисты смогли ему помочь.

Не только поклонники не узнают его, но и родная мама не всегда признает.

«Она у меня старенькая, поэтому утром, когда просыпалась, шарахалась: «Ты сам на себя не похож, какой-то чужой мужик». Так что даже мама родная не узнает», — рассказал он в студии шоу «Пусть говорят».

Гости тоже были впечатлены тем, как теперь выглядит Морозов. Многие отметили, что его достижение можно назвать преображением года. К слову, он также состриг свои кудри, поэтому узнать любимого юмориста не смогли и его преданные фанаты.

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