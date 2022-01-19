«Я общаюсь с детьми. Сидим нормально»: Волочкова показала кадры из самолета, где она «без маски»

Танцовщица Анастасия Волочкова в сторис Instagram разместила кадры из самолета, который возвращался с Мальдив в Россию. На записи видно, что к балерине в какой-то момент подходит бортпроводник и просит надеть маску.
- «Я общаюсь с детьми. Мы сидим нормально», — отметила Волочкова.
«Анастасия, вы находитесь без маски», — произносит бортпроводник.
«Вы с ума сошли. Я без маски», — стала возмущаться танцовщица. При этом ее возлюбленный Сергей показал на кадрах, что звезда на самом деле в маске.
«Вы нарушаете правила поведения в воздухе. Мы будем вынуждены передать вас правоохранительным органам. Мы можем совершить вынужденную посадку по пути следования. К сожалению, я не первый раз к вам подхожу», — заметил бортпроводник.
«Вы пристали чисто к нам, потому что это Волочкова. Вот и все», — не выдержал Сергей.
«Я вас прошу не оскорблять меня», — сказал на это бортпроводник.
Напомним, что Анастасия Волочкова собирается судиться с бортпроводником, который, как она считает, ее оболгал. Самой танцовщице, которую доставили в участок после прилета, светит до пятнадцати суток ареста.
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