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Рекомендована дамам в возрасте: какая зимняя куртка моментально омолаживает гардероб, назвала Хромченко

Она теплая и хорошо сочетается с самыми разными элементами одежды.

Рекомендована дамам в возрасте: какая зимняя куртка моментально омолаживает гардероб, назвала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На шоу Первого канала «Модный приговор» образ, который подобрали стилисты для 48-летней героини проекта, произвел фурор. И муж участницы фэшн-преображения, и ее дети, и ведущие замерли в восторге. И даже Александр Васильев не удержался от неожиданного комплимента.

«Ну ваще!» — брякнул историк моды.

Летная куртка. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Эвелина Хромченко уверена, что столь притягательный эффект был достигнут за счет модной летной куртки, которая была сшита из белого искусственного меха «чебурашки». По словам ведущей, она моментально омолодила образ героини и сделала ее внешний вид стильным и ярким.

«Летные куртки в гардеробе взрослой женщины — это легкое средство освежить гардероб и внести современную струю в него, примерив то, что ты уже носила в 90-е», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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