«Ира тоже бы блестяще ее спела»: Николаев рассказал о войне Пугачевой и Аллегровой за его хит

Как отметил композитор, им были написаны песни, которые близки и одной, и второй певице.

Композитор Игорь Николаев заявил, что писал песни, которые прекрасно подходили и Алле Пугачевой, и Ирине Аллегровой. Как он думает, композиции могли быть исполнены и одной, и второй.

«Ира вот рассказывает про «Озеро надежды», что эта песня была как бы для нее написана, а потом спета Аллой Пугачевой… На самом деле я уверен, что Ира тоже блестяще бы ее спела. Но спела Алла Пугачева, и мы знаем, как спела, именно это уникальное исполнение осталось в истории». Игорь Николаев

По словам Игоря Николаева, позже знаменитый хит пели некоторые другие звезды. В частности, Григорий Лепс. Как сказал композитор, тема женщины с судьбой, за которой следят миллионы, подходила и одной, и второй исполнительнице, сообщает МК.ru.

Напомним, что Ирина Аллегрова и Алла Пугачева много лет назад буквально бились за популярность. Причем на какое-то время именно Аллегровой удалось подвинуть Пугачеву с музыкального олимпа.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.