«Огонь перешел на натяжной потолок»: Вера Воронкова рассказала о пожаре в квартире

Стали известны подробности пожара в квартире актрисы Веры Воронковой. Напомним, ЧП произошло в Москве в ночь на 19 января. В результате 57-летнюю артистку и ее дочь Машу доставили в больницу.

Женщина из соседней квартиры рассказала правоохранительным органам, что посреди ночи услышала крики в подъезде: Воронкова кричала своей 14-летней дочери, чтобы та быстрее выбегала на улицу. Девочка хотела забрать кошку, но мать настояла, чтобы она поторопилась.

После этого актриса захлопнула дверь в свою квартиру, чтобы огонь не вышел за ее пределы, и попросила соседей вызвать скорую и пожарных. По словам самой Веры, у нее в зале загорелась елка.

«Я пыталась ее потушить сама, но огонь быстро перешел на натяжной потолок, поскольку елка у нас высокая. С него начало капать. Собственно, все, что я успела, — перекрыть газ и разбудить дочь», — цитирует актрису MK.ru.

Вера и ее ребенок были госпитализированы. Мать — с ожогами рук и в состоянии шока, девочка — с ожогами дыхательных путей. Кошку спасти не удалось.

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По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания проводки в елочной гирлянде.

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