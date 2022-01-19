Наталья Поклонская не поедет работать в Кабо-Верде по личным обстоятельствам

Бывший прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская все-таки не поедет работать послом России в африканскую страну Кабо-Верде. Этому карьерному шагу красавицы-юриста помешали личные обстоятельства.
«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства, — цитирует 41-летнюю Поклонскую ТАСС. — Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству».
Пресекая курсирующие о ее назначении слухи, Наталья подчеркнула, что не успела вступить в должность посла, а значит, никакими привилегиями данного статуса не пользовалась.
Напомним, что президент Владимир Путин распорядился о переводе Поклонской на службу в Кабо-Верде еще 13 октября 2021 года. Какие именно личные обстоятельства помешали этому назначению, не раскрывается.
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