«Царственная особа!»: Лиза Галкина с величавой улыбкой закружилась в белой шубке в цветах у замка

Очаровательная наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза получила приятный подарок от друга семьи, дизайнера одежды Игоря Гуляева.

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Модельер вручил малышке дубленку белого цвета с красной вышивкой в виде цветов. Модель имела длину в пол и подчеркнутую талию.

Родители Лизы Галкиной подобрали под красивую шубку красные шапочку, шарфик и сапожки. Дочь артистов не стала теряться и весьма артистично с величавой улыбкой на лице покружилась перед своим отцом в обновке. Галкин был очарован!

«Класс!» — воскликнул он.

Пост юмориста моментально собрал под собой множество комментариев фолловеров.

«Лизочка очаровательна! В шубке — прямо царственная особа!», «Как красиво. И хорошо, что вышивка вновь возвращается. Такие чудесные маки у меня были, но очень давно, в далекие 80-е. Дубленочка очень хороша. Да и вся Лизонька», «Красивый, зацелованный, залюбленный, ухоженный ребенок. И папино внимание, и любовь передаются даже через экран, таких отношений отцов и детей должно быть больше!» — написали в Instagram Галкина люди.

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