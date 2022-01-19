Погорели на покупке машины: задержаны предполагаемые участники нападения на вдову Градского

В настоящее время преступники, по неофициальной информации, уже дают показания в полиции.

Источник сообщил, что задержаны предполагаемые участники нападения на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Сразу заметим, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что преступники были задержаны около девяти часов утра 19 января. Сейчас они, возможно, уже дают показания в полиции.

Как сообщил источник, один из преступников решил потратить часть похищенных денег. Он купил автомобиль «Тойота». Изображение попало на одну из камер видеонаблюдения, благодаря чему мужчину и удалось задержать, сообщает МК.ru.

Напомним, что вдова Александра Градского Марина Коташенко была ограблена несколько дней назад. Преступникам удалось вынести из ее особняка сто миллионов рублей наличными.

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