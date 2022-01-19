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Погорели на покупке машины: задержаны предполагаемые участники нападения на вдову Градского

В настоящее время преступники, по неофициальной информации, уже дают показания в полиции.

Погорели на покупке машины: задержаны предполагаемые участники нападения на вдову Градского
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Источник сообщил, что задержаны предполагаемые участники нападения на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Сразу заметим, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Александр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

Известно, что преступники были задержаны около девяти часов утра 19 января. Сейчас они, возможно, уже дают показания в полиции.

Как сообщил источник, один из преступников решил потратить часть похищенных денег. Он купил автомобиль «Тойота». Изображение попало на одну из камер видеонаблюдения, благодаря чему мужчину и удалось задержать, сообщает МК.ru.

Напомним, что вдова Александра Градского Марина Коташенко была ограблена несколько дней назад. Преступникам удалось вынести из ее особняка сто миллионов рублей наличными.

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