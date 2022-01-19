Мир моды скорбит: умер фэшн-журналист Андре Леон Телли

Эксперт запомнился своей деятельностью в журнале Vogue и по шоу «Топ-модель по-американски».

18 января мир моды лишился настоящей легенды. В возрасте 73 лет умер фэшн-журналист Андре Леон Телли.

Шесть десятилетий этот большой во всех смыслах человек писал о моде в различных авторитетных изданиях. Но больше всего запомнился как главный редактор американской версии журнала Vogue.

Во многих вещах он был первопроходцем, в том числе и как редактор именитого издания с темным цветом кожи. Андре выступал за большее разнообразие национальностей среди моделей и дизайнеров. Пресса часто писала о его отношениях с коллегой по Vogue Анной Винтур. Много лет они проработали рука об руку, но в 2018 году сильно поссорились после того, как Телли убрали с красной ковровой дорожки модного бала Met Gala. Журналист посчитал, что его просто списали из-за возраста.

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Современное поколение знает его по шоу «Топ-модель по-американски», где он выступал судьей вместе с супермоделью Тайрой Бэнкс и фотографом Найджелом Баркером. Он также появлялся в эпизодах сериалов «Секс в большом городе» и «Империя».

«Андре — один из последних великих модных редакторов, обладающих невероятным чувством истории моды. Он может увидеть все, что вы делаете с исходным образцом, предсказать, что было на вашей доске вдохновения, — говорил о Телли знаменитый дизайнер Том Форд. — Боже мой, когда он сидит в первом ряду, знать, что он понимает, что вы говорите, что вы пытаетесь внедрить в поп-культуру, — вот ради чего стоит работать модельером».

Смерть Телли изданию The Hollywood Reporter подтвердил его литературный агент Дэвид Вильяно. Причины и подробности ухода из жизни выдающегося журналиста не раскрываются.

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