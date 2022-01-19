Родные Михаила Зеленского не сдерживали слез у открытого гроба телеведущего

Родные телеведущего Михаила Зеленского не сдерживали слез около его открытого гроба, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Особенно тяжело пришлось его матери. Пожилой женщине в какой-то момент даже стало плохо.

Отметим, что смерть телеведущего в самом расцвете сил потрясла многих. Никто и подумать не мог, что отдых в Доминикане приведет к такому печальному развитию событий.

Напомним, что Михаил Зеленский умер от инфаркта в возрасте 46 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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