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«Продавщица цветов сразу поняла, куда я иду»: Мацкявичюс высказался на похоронах Зеленского

Как отметил телеведущий, его коллегу искреннее любили зрители.

«Продавщица цветов сразу поняла, куда я иду»: Мацкявичюс высказался на похоронах Зеленского
Эрнест Мацкявичюс. Фото: Ольга Храбрых

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс в беседе с Teleprogramma.pro и другими журналистами высказался о своем коллеге Михаиле Зеленском на похоронах своего давнего друга.

«Сегодня, когда я покупал цветы, продавщица сразу поняла, куда я иду. И попросила положить цветы от нее. Его очень искренне любили зрители. Он мог бы сделать еще так много».

Эрнест Мацкявичюс

Присутствующий на траурной церемонии журналист Андрей Максимов со своей стороны заметил, что Михаил Зеленский был добрым и светлым человеком. «Ощущение, что ушел кусочек солнца», — сказал он.

Андрей Максимов
Андрей Максимов. Фото: Ольга Храбрых

Напомним, что Михаил Зеленский умер от инфаркта в возрасте 46 лет в Доминикане. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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