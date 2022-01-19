«Опасный материал!»: из какой ткани вещи нещадно толстят и старят, назвала Хромченко

Впрочем, корпулентным дамам не стоит отказываться от модного тренда.

Как заявил Александр Васильев в программе «Модный приговор» Первого канала, в этом сезоне в тренде вещи из бархата. И это хорошая инвестиция, поскольку они никогда не теряют своей актуальности окончательно.

Между тем, бархатные наряды и аксессуары имеют свою специфику и окунаться в это стилистическое направление не стоит словно в омут головой, нужно учесть его специфику.

«Роскошь взрослит, а бархат — это роскошь», — заметила Эвелина Хромченко.

Однако это не единственное свойство данного материала.

«Бархат имеет свойство полнить, ты никогда не знаешь, как на него ляжет свет. Он опасный материал! И иногда даже очень суперстройная модель может демонстрировать какое-то подобие животика, благодаря тому, как бликует бархат. Что уж говорить о даме весомых достоинств и красоты! Но это вовсе не значит, что дама весомых размеров свою корпулентность не может показать. Может! Просто это должен быть определенный фасон», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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