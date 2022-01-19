«Ножки – отпад!»: третья жена Виторгана предстала в свете в лосинах и черном мини-платье

Народный артист Эммануил Виторган женат на Ирине Млодик с 2002 года. Для народного артиста это уже третий брак.

Первый союз с актрисой Тамарой Румянцевой был юношеским, он распался еще в 1970 году. Второй, с актрисой Аллой Балтер, закончился трагедией — супруга умерла от рака. Утешить старого приятеля тогда поспешила друг семьи Ирина Млодик, постепенно они сблизились, а их приятельские чувства переросли в настоящую любовь.

Пара долго не имела детей, но в 2018 году у них родилась дочь Этель, а через год — Кларочка. Сейчас эта семья неразлучна. Они вместе всегда и везде: на работе, гастролях, в командировках, на прогулках и в отпуске.

Ирина Млодик также организовала для своего мужа «Виторган-клуб», где проводит творческие вечера, мини-концерты, светские встречи и представления. Естественно, главным гвоздем программы чаще всего является ее супруг Эммануил Гедеонович.

На вечеринке, посвященной празднованию старого Нового года, Ирина Млодик предстала в маленьком черном платье и кардигане в розах, а также лосинах.

«Отлично выглядите, Ирина! Ножки — отпад!», «Ирина, как всегда, делится своей энергией и дарит праздник всем, кто посещает их клуб! От вас всегда уходишь в прекрасном настроении, а на следующий день уже ждешь новых встреч!», «Красивые!» — прокомментированы обнародованные в личном блоге Виторгана фотографии с проведенной встречи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!