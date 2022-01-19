И в скромных очках: Водянова в черном кардигане-халате на поясе появилась в картинной галерее

Как известно, Наталья Водянова не всегда была женой миллионера и успешной топ-моделью. Когда-то ее жизнь состояла из работы и ухода за «особенной» сестрой. Отец звезды ушел из семьи, оставив жену с двумя дочками.

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Однако судьба Водяновой благоволила, ее привлекательную внешность заметили, и Наталья стала звездой мирового уровня, а за ее сердце боролись лучшие мужчины планеты. Даже ее бывший муж, британский аристократ и миллионер Джастин Портман признавался, что всегда чувствовал себя рядом с ней, простой русской девушкой, немного ущербным.

Впрочем, нынешний супруг звезды подиумов, французский бизнесмен Антуан Арно, явно абсолютно счастлив со своей возлюбленной.

Наталья Водянова, несмотря на свое простое происхождение, всегда занималась саморазвитием. Изучение истории изобразительного искусства и посещение выставок в ее повседневном календаре — обязательны.

Вот и на этот раз она отметилась в картинной галерее, как только представилась возможность. Модель облачилась в тотальный лук черного цвета, выбрав кардиган-халат на поясе и свободные брюки. Образ она завершила скромными очками в тонкой металлической оправе.

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